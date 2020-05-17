Балтийский флот отмечает 317-ю годовщину со дня основания

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 17 maggio 2020

18.05.2020 (00:00)

Ровно 317 лет назад, 18 мая 1703 г., русские моряки под командованием Петра I одержали первую победу в морском сражении, атаковав и захватив два шведских парусных корабля. Историческую значимость этой победы для России подчеркнуло награждение всех участников боя специально изготовленными медалями с надписью: «Небываемое бывает».

Балтийский флот достойно встречает очередную годовщину со дня своего основания. Об этом красноречиво свидетельствуют результаты учебно-боевой работы объединений, соединений, частей и кораблей БФ за период, прошедший с декабря 2019 года. При организации и проведении учений, тренировок и боевых упражнений особое внимание командования было сосредоточено на совершенствовании работы органов управления, отработке новых способов тактических действий подразделений, создании эффективных систем разведки, охранения и огневого поражения.

В 2019 году в общей сложности на флоте успешно проведено около 1,5 тысяч мероприятий боевой подготовки. В ходе межвидовых совместных учений соединений и частей, тактических манёвров офицеры учились управлять разнородными силами и средствами. Основным при этом стал принцип двусторонности, что позволило внести элемент состязательности между подразделениями, а также уйти от шаблонных действий командиров в бою и повысить уровень профессионализма личного состава.

В рамках мероприятий боевой подготовки корабли флота в прошлом году сдали более 120 курсовых задач в морских полигонах. Экипажами было выполнено около 400 боевых упражнений, среди которых – ракетные и артиллерийские стрельбы, минные постановки, глубинные бомбометания, противоминные действия. При этом корабли и суда обеспечения оставили за кормой свыше 170 тысяч морских миль, наплаванность экипажей кораблей Балтийского флота возросла почти 15% и в зимнем периоде обучения составила порядка 900 суток. В ходе зимнего периода обучения продолжилась подготовка тактических групп кораблей.

Корабли Балтийского флота неоднократно выполняли задачи дальних походов в составе постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ в Средиземном море. Моряки-балтийцы совершили более десяти неофициальных визитов и деловых заходов в порты иностранных государств. Не так давно в места постоянного базирования вернулись сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», танкер «Ельня» и буксир «Виктор Конецкий».

В рамках похода в декабре прошлого года отряд кораблей Балтийского флота во главе с СКР «Ярослав Мудрый» впервые принял участие в морской части российско-индийских учений «Индра-2019», а также в трёхсторонних манёврах с ВМС Китая и Ирана «Пояс морской безопасности» и российско-японском учении антипиратской направленности. В апреле в Балтийск, оставив за кормой свыше 13 000 миль, из шестимесячного похода возвратилась плавмастерская «ПМ-82». Её экипаж осуществлял материально-техническое обеспечение оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море. Силами специалистов плавмастерской был проведён оперативный ремонт более 20 кораблей. Также экипаж судна снабжал военных моряков в зоне выполнения задач дизельным топливом, пресной водой и продовольствием. В настоящее время в рамках океанографического похода в южном полушарии выполняет свою исследовательскую миссию ОИС «Адмирал Владимирский». Ярким и знаменательным событием этой научной экспедиции стало участие наших моряков и учёных в торжествах, посвящённых 200-летию открытия Антарктиды.

Высокой интенсивностью отличалась боевая подготовка морской авиации Балтийского флота. Общий налёт экипажей в 2019 году превысил 1500 часов.

На 15% возросла интенсивность боевой учёбы личного состава частей и соединений армейского корпуса. Сухопутная составляющая флота армейский корпус и бригада морской пехоты в прошлом году провели свыше 2000 различных учебно­боевых мероприятий. В частности, части армейского корпуса и соединение морской пехоты провели около 1500 различных стрельб, более 700 из них проведено в темное время суток. При этом существенно возросли качественные показатели занятий, тренировок и учений. Как результат – значительное увеличение процента мероприятий, выполненных с оценкой «отлично».

Профессионализм воинов-балтийцев был подтверждён на самом высоком уровне. Так, по итогам проверки комиссии Министерства обороны Российской Федерации, 21 подразделению Балтийского флота присвоено почётное наименование «ударное». Этой высокой чести удостоились экипажи корвета «Бойкий», малого ракетного корабля «Серпухов», корабля противоминной обороны «Александр Обухов», десантного катера на воздушной каверне «Мичман Лермонтов», личный состав подразделения берегового ракетного соединения, на вооружении которого находятся ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», а также ряд воинских частей соединения ПВО и армейского корпуса Балтийского флота.

Не снизилась интенсивность боевой подготовки балтийцев и в 2020 году. Экипажами кораблей флота в зимнем периоде обучения было выполнено более 50 учебно-боевых упражнений по применению минного и торпедного вооружения, проведено порядка 180 артиллерийских и 7 ракетных стрельб.

Недавно из очередного дальнего похода возвратился средний морской танкер «Кола». За 27 ходовых суток судно прошло 2700 морских миль, осуществило заправки топливом кораблей Балтийского флота и фрегата «Адмирал Макаров» Черноморского флота. Успешно выполнили задачи дальнего похода в Северном и Балтийском морях корветы «Бойкий», «Стойкий», большой десантный корабль «Королёв».

Высоких результатов добился личный состав морской авиации. Экипажи вертолетов и самолётов в общей сложности выполнении свыше 500 различных боевых упражнений, в том числе и несколько десятков дневных и ночных посадок на находящиеся в море корабли. Общий налёт пилотов морской авиации составил порядка 1500 часов. Более десяти лётчиков и штурманов повысили уровень своей классной квалификации.

Лучшими по итогам боевой учёбы за зимний период обучения признаны несколько соединений, частей и кораблей.

Лучшим соединением надводных кораблей стала бригада десантных кораблей. Звание лучшего общевойскового соединения завоевал мотострелковый полк армейского корпуса флота. Лучшим надводными кораблем стал корвет «Стойкий», среди ракетно-артиллерийских кораблей первым стал новейший МРК «Мытищи», лучшим соединением морской авиации и ПВО стала авиационная дивизия Балтийского флота.

Сегодня Балтийский флот представляет собой сбалансированную разновидовую группировку. Она располагает надводными и подводными силами, авиацией, войсками противовоздушной обороны, мощной сухопутной составляющей, а также частями материально-технического обеспечения. При этом важная роль в решении стоящих перед флотом задач отводится современным корветам «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий», а также малым ракетным кораблям «Серпухов», «Зелёный Дол» и «Мытищи». В конце прошлого года морскую компоненту пополнили носитель высокоточного ракетного оружия МРК «Советск» и большой гидрографический катер «Александр Евланов». В ближайшее время ожидается поступление новейшего малого ракетного корабля проекта 22800 «Каракурт», вооружённого «Калибрами».

Обновление коснулось и сухопутной составляющей. Так, например, полностью перевооружился и успешно провёл стыковочные стрельбы новейшим комплексом ПВО «Тор-М2» зенитно-ракетный полк армейского корпуса. Процессы оснащения флота передовыми техническими средствами и вооружением, а также модернизации уже находящихся в его составе самолётов, вертолётов, ракетных комплексов и кораблей продолжатся в 2020 году.

Одним из важнейших условий в обеспечении выполнения личным составом поставленных задач является организация его жизни и быта. В 2018 году министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу было принято решение о масштабной реконструкции военного городка конца XIX века в Гусеве. В 2019 году в канун Дня защитника Отечества состоялось торжественное открытие сразу трёх инфраструктурных объектов на территории танкового полка – штаба, казармы и столовой. Современная многофункциональная столовая рассчитана на 700 посадочных мест и одновременное приготовление до 1400 порций обедов.

Выполненная по специальному дизайн-проекту казарма кубрикового типа оснащена всеми необходимыми системами: оповещения и эвакуации, автоматической пожарной, охранной сигнализациями, телевидением, внутренней телефонией. В здании имеются комнаты отдыха и психологической разгрузки, спортивные залы с тренажёрами, душевые, бытовки с автоматическими стиральными машинами для стирки и сушки обмундирования.

Не остаются без внимания и другие военные городки и флотские объекты. Новая и отремонтированная столовые были сданы для авиаторов в посёлке Чкаловск и для моряков в Балтийске. Сразу после Дня защитника Отечества по завершении ремонта открыла свои двери столовая в соединении ракетных катеров и кораблей. В июне будет ведён в строй еще один объект питания на тысячу посадочных мест в соединении морской пехоты. В перспективе – строительство столовой в филиале Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. Возведение и ремонт инфраструктурных объектов на Балтийском флоте продолжаются и в настоящее время.

Перед флотом стоят масштабные задачи. До конца года запланировано провести свыше 10 дальних походов в районы Средиземноморья, Атлантического и Индийского океанов. Корабли и суда Балтийского флота примут участие в международных манёврах, не говоря уже о плановых мероприятиях боевой подготовки.

Основная общая для всех задача на летний период обучения заключается в дальнейшем совершенствовании боевой выучки, повышении слаженности действий подразделений, частей и соединений. Для этого командирам и начальникам всех степеней необходимо существенно повысить качество организации и выполнения всех учебно-боевых мероприятий. Что касается морской составляющей, то в первую очередь речь идёт об отработке действий группировок разнородных ударных сил флота совместно с авиацией и береговыми войсками в Балтийской морской зоне.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12292820@egNews