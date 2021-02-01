Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО отработали контрбатарейную стрельбу в ходе учения в Воронежской области

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 01 febbraio 2021
01.02.2021 (07:38)
Военнослужащие артиллерийских подразделений общевойсковой армии Западного военного округа отработали контрбатарейную стрельбу в ходе тактического учения на полигоне «Криница» в Воронежской области.
Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО подготовили огневые позиции с учётом скопления живой силы «противника», а также проложили маршруты для выполнения тактического приёма кочующих огневых средств.
Военнослужащие должны были определить месторасположение батареи противника при помощи звуковой и прямой разведки, а также с использованием радарных систем артиллерийской наводки, после чего первыми поразить батарею.
Для обнаружения скрытых огневых позиций «противника» была задействована тактика «кочующих миномётов», вынуждающая вести огонь по ложным позициям.
Всего в тактических учениях приняли участие свыше 500 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, задействовано свыше 50 единиц вооружения, военной и специальной техники, в числе которой миномёты 2С12 «Сани» и 152-мм самоходные гаубицы «Мста-СМ2.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12341680@egNews