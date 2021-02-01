lunedì, Febbraio 1, 2021
Breaking News

USA, L’EX PRESIDENTE DONALD TRUMP E IL COMITATO NAZIONALE REPUBBLICANO (RNC) NEGLI…

SENATO DELLA REPUBBLICA – ATTO N. 708 – XVIII LEGISLATURA – PRESENTAZIONE

SENATO DELLA REPUBBLICA – ATTO N. 708 – XVIII LEGISLATURA – ASSEGNAZIONE

INDONESIA: STATEMENT BY THE SPOKESPERSON ON THE CANING OF SIX PERSONS IN…

LITHUANIA OPENS A NEW HONORARY CONSULATE IN THE ITALIAN REGION OF ABRUZZO

MFA STRONGLY CONDEMNS MASS ARRESTS AND USE OF VIOLENCE AGAINST PEACEFUL PROTESTERS…

CONSULTAZIONI, FICO: EMERSA DISPONIBILITA’ COMUNE A PROCEDERE SU UN CONFRONTO COMUNE

PAROLIN PORTA IN CAMERUN IL MESSAGGIO DI PACE E RICONCILIAZIONE DEL PAPA

NEI SOGNI DEGLI ANZIANI IL FUTURO DELLA SOCIETà

L’AZIONE CATTOLICA CON IL PAPA: PRONTI A SEMINARE LA BUONA NOTIZIA

Agenparl

Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО отработали контрбатарейную стрельбу в ходе учения в Воронежской области

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 01 febbraio 2021

01.02.2021 (07:38)

Военнослужащие артиллерийских подразделений общевойсковой армии Западного военного округа отработали контрбатарейную стрельбу в ходе тактического учения на полигоне «Криница» в Воронежской области.

Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО подготовили огневые позиции с учётом скопления живой силы «противника», а также проложили маршруты для выполнения тактического приёма кочующих огневых средств.

Военнослужащие должны были определить месторасположение батареи противника при помощи звуковой и прямой разведки, а также с использованием радарных систем артиллерийской наводки, после чего первыми поразить батарею.

Для обнаружения скрытых огневых позиций «противника» была задействована тактика «кочующих миномётов», вынуждающая вести огонь по ложным позициям.

Всего в тактических учениях приняли участие свыше 500 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, задействовано свыше 50 единиц вооружения, военной и специальной техники, в числе которой миномёты 2С12 «Сани» и 152-мм самоходные гаубицы «Мста-СМ2.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12341680@egNews

Post collegati

Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО отработали контрбатарейную стрельбу в ходе учения в Воронежской области

Redazione

Военные спасатели на Камчатке приступили к сдаче курсовых задач

Redazione

Военнослужащие подразделения специального назначения общевойскового объединения ВВО в Забайкалье получили партию современных пистолетов «Грач»

Redazione

В воинских частях ВВО, дислоцированных в Еврейской автономии, начали прививать военнослужащих вторым компонентом вакцины «Спутник-V»

Redazione

Североморцы одержали победу в первом матче чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой

Redazione

Юнармейцы Ростовской области приняли участие в онлайн турнире «Юнармия-Фест»

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More