Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО отработали контрбатарейную стрельбу в ходе учения в Воронежской области

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 01 febbraio 2021

01.02.2021 (07:38)

Военнослужащие артиллерийских подразделений общевойсковой армии Западного военного округа отработали контрбатарейную стрельбу в ходе тактического учения на полигоне «Криница» в Воронежской области.

Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО подготовили огневые позиции с учётом скопления живой силы «противника», а также проложили маршруты для выполнения тактического приёма кочующих огневых средств.

Военнослужащие должны были определить месторасположение батареи противника при помощи звуковой и прямой разведки, а также с использованием радарных систем артиллерийской наводки, после чего первыми поразить батарею.

Для обнаружения скрытых огневых позиций «противника» была задействована тактика «кочующих миномётов», вынуждающая вести огонь по ложным позициям.

Всего в тактических учениях приняли участие свыше 500 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, задействовано свыше 50 единиц вооружения, военной и специальной техники, в числе которой миномёты 2С12 «Сани» и 152-мм самоходные гаубицы «Мста-СМ2.

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