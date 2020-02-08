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Agenparl Pусский Difesa Politica Estera Social Network

Артиллеристы ВВО уничтожили более 300 замаскированных целей в ходе масштабной тренировки по управлению огнем артиллерии

by Redazione0

(AGENPARL) – Moscow, sab 08 febbraio 2020

На текущей неделе на полигоне «Бурдуны» в Республике Бурятия прошла масштабная тренировка по управлению огнем артиллерии с боевой стрельбой.

Поражение условного противника отработали расчёты 152-мм самоходных артиллерийских установок «Акация» и «Мста-С».

При проведении мероприятия широко использовались средства радиолокационной, оптико-электронной и звуковой артиллерийской разведки, позволяющие оперативно корректировать огонь. Таким образом, реализуется концепция разведывательно-огневого комплекса.

Контроль поражения объектов и корректировку огня вели с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10». Тренировка проходила в условиях активного применения условным противником средств радиоэлектронного подавления. Всего было уничтожено более 300 хорошо замаскированных под цвет местности площадных и одиночных целей на расстояниях от 3 до 15 км.

В тренировке приняли участие около 250 военнослужащих и более 40 единиц военной техники.

Fonte/Source: https://pda.mil.ru/pda/news/more.htm?id=12274764@egNews

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