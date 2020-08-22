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Армия ВВС и ПВО Северного флота воспитает ялтинскую молодёжь

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 22 agosto 2020

22.08.2020 (14:45)

В преддверии Дня российского флага в Ялте (Республики Крым) состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между командованием армии ВВС и ПВО Северного флота, руководством администрации и управления образования администрации города Ялты.

Соглашение подписали командующий объединением ВВС и ПВО Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко, глава администрации Ялты Иван Имгрунт и начальник управления образования администрации Ренард Кутковский.

Соглашение регламентирует организацию взаимодействия сторон в сфере военно-патриотического воспитания молодежи, общего и дополнительного образования.

Предусматривается взаимный обмен делегаций учащихся школ и отрядов юнармейцев города Североморска и города Ялты, организация летних кубков игр «КВН» среди юнармейских отрядов, проведение совместной поисковой и военно-исторической работы, как в Крыму, так и на территории Кольского полуострова.

В рамках данного соглашения военные также взяли на себя обязательство познакомить школьников из Крыма с уникальным в своем роде Музеем ВВС Северного флота, расположенном в посёлке Сафоново в Мурманской области, а также организовать для юнармейцев ряд экскурсий в части объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Армия ВВС и ПВО Северного флота – крупнейшее объединение Вооруженных Сил России, дислоцирующееся за Полярным кругом. В его составе соединения и части радиотехнических и зенитных ракетных войск, истребительная, противолодочная, армейская и транспортная авиация. География дислокации подразделений объединения – от самого северного архипелага России Земля Франца-Иосифа до Якутского посёлка Тикси. С Крымом корабельных летчиков Северного флота связывает учебно-тренировочный комплекс «НИТКА», на котором они проходят подготовку к посадкам самолётов на палубу авианосца.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12308964@egNews

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