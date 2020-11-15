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Home » Армейский тхэквондист Никита Кривейченко – победитель третьего дня чемпионата России

Армейский тхэквондист Никита Кривейченко – победитель третьего дня чемпионата России

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 15 novembre 2020

15.11.2020 (21:00)

Накануне в Москве прошел третий соревновательный день чемпионата России по тхэквондо среди мужчин и женщин. Армейские спортсмены записали на свой счет еще три награды – золотую, серебряную и бронзовую.

Многократный победитель и призер международных турниров по тхэквондо, двукратный бронзовый призер Всемирных военных игр, серебряный призер чемпионата мира CISM лейтенант Никита Кривейченко завоевал золотую медаль в весовой категории до 74 кг на чемпионате России по тхэквондо, который проходит в эти дни в Москве. В финале армейский тхэквондист одолел Дмитрия Артюхова. Бронзовыми призерами в данном весе стали Кадырбеч Дауров и Рустам Одинаев.

Второй в весовой категории до 57 кг стала победительница VII летних Всемирных военных игр, бронзовый призер чемпионата Европы прапорщик Елена Кривейченко (Евлампьева), уступив в финале Алене Миронюк. По «бронзе» на свой счет записали призёр Всемирной Универсиады, чемпионка России младший сержант Анисия Челохсаева и Мария Грицун.

Чемпионат России по тхэквондо в Москве завершился 14 ноября.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12324786@egNews

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