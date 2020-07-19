Армейский корпус Черноморского флота развернул полевой командный пункт на полигоне в рамках проверки боевой готовности

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 19 luglio 2020
19.07.2020 (04:00)
Подразделения армейского корпуса Черноморского флота развернули полевой командный пункт на межвидовом полигоне «Опук» в рамках внезапной проверки боевой готовности.
В ходе мероприятий развёртывания на полигон «Опук» сначала высадился воздушный тактический десант для разведки местности.
После оценки обстановки на полигон с составе автомобильных колонн прибыли военнослужащие батальона обеспечения армейского корпуса ЧФ для оборудования полевого командного пункта (КП).
В течение нескольких часов были развёрнуты мобильные пункты, установлены и проверены средства связи, проведены маскировочные мероприятия с использованием защитных сетей, а также организованы бытовые условия жизнедеятельности военнослужащих.
Перед прибытием командного состава и оперативных групп армейского корпуса на полевой КП подразделение отдельного полка радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) провело дезинфекцию оборудованного лагеря.
В настоящий момент личный состав полевого лагеря готовится к получению вводных и выполнению поставленных задач.
Во внезапной проверке принимают участие более 3000 военнослужащих и более 300 единиц техники, в том числе боевые корабли, летательные аппараты, а также личный состав и техника соединений армейского корпуса ЧФ.
Справочно:
Внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов проводится в Вооруженных Силах в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12302792@egNews