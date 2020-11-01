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Home » Армейская спортсменка Софья Просвирнова завоевала «золото» в заключительный день Кубка Коломенского кремля по шорт-треку

Армейская спортсменка Софья Просвирнова завоевала «золото» в заключительный день Кубка Коломенского кремля по шорт-треку

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 01 novembre 2020

01.11.2020 (12:13)

В Коломне завершились Всероссийские соревнования «Кубок Коломенского кремля» по шорт-треку. В заключительный соревновательный день представительница армейского Клуба записала на свой счет золотую награду.

Прапорщик Софья Просвирнова показала лучший результат – 1 минута 36,643 секунды – на дистанции 1 000 м в заключительный день розыгрыша Кубка Коломенского кремля по шорт-треку, прошедшего в Конькобежном центре «Коломна». Второй с результатом 1 минута 37,264 секунды стала Софья Бойцова. Елена Серегина, пробежавшая дистанцию за 1 минуту 37,922 секунды, поднялась на третью ступень пьедестала почета.

Напомним, что на старте соревнований армейская спортсменка завоевала две золотые (на дистанциях 500 и 1 500 м) и одну бронзовую (в женской эстафете на 3 000 м) награды.

Турнир является одним из отборочных этапов для участия в чемпионате России по шорт-треку, который пройдет в конце ноября в Коломне.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12322321@egNews

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