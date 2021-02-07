Армейская авиация ЗВО применили метод «Колесо» на учениях в Подмосковье

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 07 febbraio 2021

07.02.2021 (08:34)

На полигоне «Алабино» в Подмосковье в ходе полкового учения Таманской дивизии экипажи армейской авиации Западного военного округа применили метод «Колесо» при высадке десанта вертолетами Ми-8.

В ходе тактического эпизода экипажи армейской авиации в составе 4 ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник», применили индивидуальные средства РЭБ, тепловые ловушки для исключения поражения средствами ПВО противника во время высадки тактического воздушного десанта мотострелкового полка гвардейской танковой армии ЗВО двумя вертолетами Ми-8 посадочным способом.

Всего в учении было задействовано более 500 военнослужащих и свыше 100 единиц вооружения, военной и специальной техники гвардейской танковой армии ЗВО.

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