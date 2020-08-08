Арктическая группировка Северного флота вошла в Карское море

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 08 agosto 2020

08.08.2020 (14:26)

Корабли и суда арктической группировки Северного флота под командованием заместителя командующего флотом вице-адмирала Олега Голубева прошли пролив Карские ворота и вошли в Карское море. Корабли и суда движутся курсом на восток в сторону порта Диксон – самого северного посёлка на континентальной части России.

Накануне группировка отработала задачи по задержанию условного судна, нарушающего режим плавания по маршруту Северного морского пути.

Экипажи больших десантных кораблей «Кондопога» и «Александр Отраковский» выполнили артиллерийские стрельбы по морской цели 57-мм артиллерийскими установками АК-725.

Морские пехотинцы из состава группы морского десанта провели стрельбы из автоматов и пулемётов Калашникова по буксируемой мишени.

Все упражнения с оружием североморцы выполнили в открытом море с соблюдением требований безопасности.

Группа Русского географического общества, находящаяся на борту ледокола «Илья Муромец», выполняет спланированные исследования и наблюдения по ходу плавания по маршруту Северного морского пути.

За время прошедшее с начала похода арктическая группировка кораблей и судов Северного флота прошла около 600 миль.

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