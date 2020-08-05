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Agenparl

Арктическая группировка Северного флота начала девятый поход по Северному морскому пути

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, mer 05 agosto 2020

05.08.2020 (08:30)

Сегодня ночью корабли и суда арктической группировки Северного флота покинули рейд главной базы – Североморска и вышли в Баренцево море. Очередной ежегодный – девятый по счёту поход сил Северного флота в Арктику возглавил заместитель командующего флотом вице-адмирал Олег Голубев.

Вчера на кораблях и судах состоялись торжественные построения экипажей и краткие митинги, в ходе которых командиры кораблей и капитаны судов напутствовали личный состав на выполнение поставленных задач.

 В общей сложности поход продлится около двух с половиной месяцев в зависимости от погодных условий в Арктике. В нём примут участие 8 кораблей и судов: большой противолодочный корабль «Североморск», большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога», морской тральщик «Владимир Гуманенко, спасательное буксирное судно «Памир», большой морской танкер «Сергей Осипов», килекторное судно КИЛ-143 и ледокол «Илья Муромец», на котором также находятся участники комплексной арктической экспедиции от Русского географического общества.

На различных этапах похода арктической группировки с ней будут взаимодействовать гидрографические суда Северного флота, пограничные сторожевые корабли и ледоколы Атомфлота.

Корабли и суда группировки пройдут по всему маршруту Северного морского пути в Арктике и проведут более 20 совместных учений оборонительной направленности.

На борту больших десантных кораблей «Кондопога» и «Александр Отраковский» в Арктику отправляются подразделения морской пехоты Северного флота на боевой технике. Они проведут ряд высадок на необорудованное морское побережье островов и континента. На полуострове Таймыр североморцы отработают межвидовое тактическое учение по обороне важного промышленного объекта.

Начавшийся сегодня арктический поход Северного флота посвящён 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Экипажи кораблей взяли с собой копии Знамени Победы, водружённого в мае 1945 года над поверженным Рейхстагом. Это знамя будет сопровождать североморцев в Арктике. Вчера оно было поднято на флагмане группировки – большом противолодочном корабле «Североморск».

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12305491@egNews

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