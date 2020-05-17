Антивирусный кавер на тему «Неуловимых» записал коллектив Дома офицеров ЗВО в Санкт-Петербурге

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 17 maggio 2020
17.05.2020 (14:00)
В Санкт-Петербурге творческий коллектив Дома офицеров Западного военного округа записал антивирусный кавер на музыкальную тему «Погоня» из фильма «Неуловимые мстители».
Находящиеся на самоизоляции музыканты и артисты воспроизвели легендарный хит, актуализировали текст и сняли клип в антураже Дома офицеров ЗВО, являющего памятником архитектуры и сохранившим уникальный исторический колорит. Основным посылом клипа стала несомненная победа над вирусом, призыв к соблюдению ограничений и благодарность врачам. Своё творчество коллектив разместил в аккаунтах Дома офицеров ЗВО в популярных социальных сетях.
В период самоизоляции Дом офицеров Западного военного округа перешёл в формат онлайн-работы, в социальных сетях демонстрируются концерты, выставки, уникальные архивные документы из собрания музея и библиотеки.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12292787@egNews