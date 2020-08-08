Ансамбль РВСН «Красная звезда» выступил для жителей Власихи

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 08 agosto 2020
08.08.2020 (20:18)
7 августа ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения «Красная звезда» выступил для жителей Власихи.
Выступление проходило на недавно построенной набережной, которая уже стала одним из любимых мест прогулок и отдыха жителей ракетной столицы.
За более чем часовую программу солисты ансамбля исполнили самые известные композиции из своего репертуара и песни военных лет.
В состав ансамбля входит около 50 певцов, танцоров и музыкантов, многие из которых имеют почетные звания заслуженных артистов России.
Колоритные национальные костюмы, великолепные аранжировки известных мелодий, высокий профессионализм, «фирменный» стиль ансамбля и яркие выступления солистов – всё это уже давно по достоинству оценили зрители. Ведя активную творческую деятельность, коллектив ансамбля, созданного в марте 1977 года, за время его существования дал в общей сложности более 4500 концертов, на которых побывали сотни тысяч зрителей.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12306068@egNews