Амурский парк «Патриот» продезинфицировали специалисты войск РХБЗ Восточного военного округа

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 13 giugno 2020

13.06.2020 (07:31)

Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Восточного военного округа провели дезинфекционную обработку объектов Амурского парка «Патриот» расположенного на территории полигона Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.

Продезинфицированы «Партизанская деревня», выставочная площадка вооружения и военной техники, зрительская зона динамического показа возможностей боевой техники, дороги и стоянки автотранспорта, а также площадка стройки Албазинского острога.

В работе было задействовано два расчета специалистов. Для обработки применялись современные машины специальной обработки АРС-14КМ, а также мобильные комплекты ДКВ-1К. Нанесенный раствор безопасен для здоровья человека и сохраняет длительное время дезинфицирующие свойства против различных вирусных инфекций.

Справочно: Амурский парк «Патриот» является крупнейшим военно-патриотическим парком на Дальнем Востоке. Первые элементы парка появились на территории полигона ДВОКУ в два года назад по инициативе начальника училища генерал-майора Владимира Грызлова к проведению на полигоне Всеармейских игр Танковый биатлон и Суворовский натиск.

Сегодня в парк включает экспозицию боевой техники, участок демонстрации динамических возможностей боевых машин, исторический комплекс «Партизанская деревня» с множеством точек, на которых юные патриоты отрабатывают навыки начальной военной подготовки в игровой форме. Также в состав парка включен исторический комплекс артиллерийского полукапонира на набережной реки Амур в центре Благовещенска, который коллектив училища восстановил и добился его включения в перечень объектов культурного наследия региона.

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