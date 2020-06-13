Амурский парк «Патриот» продезинфицировали специалисты войск РХБЗ Восточного военного округа

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 13 giugno 2020
13.06.2020 (07:31)
Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Восточного военного округа провели дезинфекционную обработку объектов Амурского парка «Патриот» расположенного на территории полигона Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.
Продезинфицированы «Партизанская деревня», выставочная площадка вооружения и военной техники, зрительская зона динамического показа возможностей боевой техники, дороги и стоянки автотранспорта, а также площадка стройки Албазинского острога.
В работе было задействовано два расчета специалистов. Для обработки применялись современные машины специальной обработки АРС-14КМ, а также мобильные комплекты ДКВ-1К. Нанесенный раствор безопасен для здоровья человека и сохраняет длительное время дезинфицирующие свойства против различных вирусных инфекций.
Справочно: Амурский парк «Патриот» является крупнейшим военно-патриотическим парком на Дальнем Востоке. Первые элементы парка появились на территории полигона ДВОКУ в два года назад по инициативе начальника училища генерал-майора Владимира Грызлова к проведению на полигоне Всеармейских игр Танковый биатлон и Суворовский натиск.
Сегодня в парк включает экспозицию боевой техники, участок демонстрации динамических возможностей боевых машин, исторический комплекс «Партизанская деревня» с множеством точек, на которых юные патриоты отрабатывают навыки начальной военной подготовки в игровой форме. Также в состав парка включен исторический комплекс артиллерийского полукапонира на набережной реки Амур в центре Благовещенска, который коллектив училища восстановил и добился его включения в перечень объектов культурного наследия региона.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12297070@egNews