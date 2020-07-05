Амурские поисковики помогли родственникам установить более 200 судеб фронтовиков при помощи работы с открытыми архивными источниками

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 05 luglio 2020

05.07.2020 (04:29)

Активисты поискового движения Амурской области с начала года помогли родственникам установить данные о более чем 200 фронтовиках времен Великой Отечественной войны. Мероприятия проводятся в рамках акции «Судьба солдата» по заявкам граждан, желающих узнать неизвестные страницы истории своих родственников.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой специалисты преимущественно принимают заявки от граждан через электронные ресурсы и социальные сети, после чего проводят большую работу по поиску по предоставленным известным данным в открытых архивных базах Центрального архива Министерства обороны и других ресурсах.

Кроме заявок от амурчан поисковики отрабатывают запросы от жителей других регионов Дальнего Востока. Проводимая работа позволяет установить судьбы фронтовиков, ранее считавшихся пропавшими без вести или установить точное место гибели участников самой кровопролитной войны в истории человечества.