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Agenparl

Аллею дружбы высадили лучшие иностранные и российские военные водители на конкурсе АрМИ-2020 «Мастера автобронетанковой техники»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 23 agosto 2020

23.08.2020 (19:26)

Аллею дружбы из редких пород деревьев высадили представители иностранных и российских команд – стран участниц конкурса АрМИ-2020 «Мастера автобронетанковой техники» на полигоне учебного центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы в рамках церемонии открытия Армейских международных игр в Воронежской области.

В церемонии высадки принял участие начальник автобронетанкового управления Министерства обороны Республики Беларусь полковник Сергей Томчик.

Международные соревнования сильнейших экипажей ремонтных мастерских и военных водителей продлятся до 29 августа. Всего для проведения Международного этапа конкурса в Воронежскую область прибыло 3 иностранные команды и более 100 военнослужащих из Беларуси, Узбекистана, России и Китая, а также команда ДОСААФ России.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12309215@egNews

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