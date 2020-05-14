Александр Нестеров назначен на должность исполнительного директора социально-гуманитарного института

На должность исполнительного директора социально-гуманитарного института Самарского университета назначен заведующий кафедрой философии, доктор философских наук Александр Нестеров.

Сфера профессиональных и научных интересов нового руководителя: общая семиотика, техническая герменевтика, философия техники и творчества, рефлексивная теория управления. Под руководством Александра Юрьевича осуществляет свою работу Историко-патриотический клуб Самарского университета, регулярно проходят всероссийские и международные научные конференции, в том числе “Лемовские чтения” — единственная в России и Европе регулярная конференция, посвященная философии научной фантастике.

Назначение состоялось с учетом результатов конкурса программ развития социально-гуманитарного института Самарского университета, состоявшегося 7 апреля 2020 года, направленного на создание эффективной системы управления университетом. На конкурс были представлены пять заявок: профессора кафедры отечественной истории и историографии Екатерины Бариновой, заведующей кафедрой иностранных языков и профессиональной коммуникации Виктории Левченко, заведующего кафедрой философии Александра Нестерова, проректора по науке и международным связям Самарского института культуры Светланы Соловьевой, заведующего кафедрой английской филологии Вячеслава Шевченко.

В основе программы развития института, предложенной Александром Нестеровым, лежит учет современных тенденций социо-гуманитарного образования: цифровой трансформации, специализации, интернационализации, непрерывности образования. Приоритетными принципами развития института станут открытость, публичность, кооперация, системный подход, сочетание иерархических, средовых и сетевых технологий управления, направленные на сохранение преемственности и обеспечение единства миссий университета: обучения, исследования, внедрения и стратегического развития территорий. Отдельное внимание уделено фундаментальной задаче превращения социально-гуманитарного знания в гуманитарные технологии.

Приоритетными направлениями развития научно-образовательной деятельности института станут:

Русистика, отечественная история и цифровое краеведение как основа российской идентичности в глобальном мире.

Метакомпетенции цифрового общества (кибернетика и этика культуры, Soft-skills, системное и критическое мышление, этика человеко-машинного взаимодействия).

Мультиязыковые компетенции.

Комплексные исследования гуманитарных и социальных объектов (цифровой анализ больших культурных массивов, модели языковых и исторических процессов) методами Digital Humanities и другими инновационными методами анализа социальных объектов.

Техно- и биоэтика, гуманитарная и социальная экспертиза актуальных технологий, объектов и процессов.

Разработка, создание и внедрение экспериментально проверяемых моделей творческой деятельности, в том числе в рамках инженерной психологии.

Создание новых педагогических технологий на основе экспериментальных данных нейрофизиологии и нейрофилософии.

Для справки:

Стаж научной и педагогической работы Александра Нестерова составляет 17 лет, управленческой работы — 6 лет. Александр Юрьевич — кандидат филологических наук, доктор философских наук, доцент, заведует кафедрой философии. Ученик Николая Тимофеевича Рымаря и Роберта Израилевича Таллера. В течение 12 лет до 2010 года параллельно с работой на кафедре философии СГАУ был научным сотрудником Института культуры стран немецкого языка. Поддерживает широкие научные контакты с университетами Германии и Польши. Лауреат Губернской премии в области науки и техники за 2018 г., эксперт ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, член НСМИИ РАН, член редколлегий журналов “Онтология проектирования” и “Аспирантский вестник Поволжья”.

Под руководством Александра Юрьевича осуществлялись и осуществляются исследовательские проекты (DAAD, Грант Президента Российской Федерации, РФФИ) в области общей семиотики, философии техники и теории творчества, подготовка кандидатских и докторских диссертаций.