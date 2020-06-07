Автоинспекция ЦВО провела акцию «Ремень безопасности» в Кировской области

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 07 giugno 2020

07.06.2020 (13:20)

Военная автоинспекция Центрального военного округа провела на прилегающих к воинским частям дорогах Кировской области акцию «Ремень безопасности», направленную на профилактику соблюдения военнослужащими правил дорожного движения.

В ходе акции инспекторы ВАИ особое внимание уделяли использованию водителями и пассажирами ремней безопасности, их работоспособности и техническому состоянию. Помимо этого проверялись подголовники сидений и другие элементы, предусмотренные конструкцией автомобиля, способствующие безопасности вождения.

На развернутых мобильных постах водителям и пассажирам транспортных средств доводилась информация о важности использования ремней безопасности, а также демонстрировались видеоролики, пропагандирующие соблюдение правил дорожного движения.

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