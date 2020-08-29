Автоинспекторы ЦВО приняли участие в организации конкурса “Военное ралли” АрМИ-2020 в Республике Тыва

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 29 agosto 2020

29.08.2020 (19:34)

Сотрудники 3-й и 192-й военных автомобильных инспекции (ВАИ) Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в организации и проведении конкурса среди военных водителей “Военное ралли” Армейских международных игр-2020 в Республике Тыва.

В ходе проведения международного конкурса сотрудники ВАИ перед каждым этапом соревнований осуществляли проверку технического состояния транспортных средств, проводили контроль предрейсового медицинского осмотра участников, организовывали безопасность дорожного движения на маршрутах. Кроме того, экипажи военной автоинспекции организовывали сопровождение колонн от пункта дислокации к точкам старта и обратно, а также согласовывали маршруты передвижения с сотрудниками Госавтоинспекции по Республике Тыва.

В организации и проведении конкурса “Военное ралли” Армейских международных игр-2020 в Республике Тыва было задействовано 9 экипажей 3-й и 192-й военных автомобильных инспекций.

Международные этапы конкурсов военных водителей «Военное ралли» и вьючно-транспортных подразделений «Конный марафон» проходят в Республике Тыва с 23 августа. В «Конном марафоне» принимают участие команда России и дебютант конкурса – команда Узбекистана. В «Военном ралли» представлены команды вооруженных сил Белоруссии, России, Сербии и Узбекистана. Вне конкурсной программы в соревнованиях принимают участие команды Камского и Уральского автомобильных заводов.

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