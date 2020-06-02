Абитуриенты с высшим техническим образованием могут обучиться разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений

(AGENPARL) – PERM (RUSSIA), mar 02 giugno 2020

Пермкий Политех приглашает руководителей и специалистов с высшим профессиональным образованием пройти обучение по программе профессиональной переподготовки «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». Подать заявления можно с 1 июня по 25 августа. Срок обучения — 10 месяцев, форма обучения — с частичным отрывом от работы.

В рамках программы слушатели получат дополнительные знания, умения и навыки, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений.

Режим занятий: 4 установочные сессии (12 дней по 10 часов в день) и межсессионные индивидуальные занятия и консультации.

Организатор программы: Институт нефти и газа ПНИПУ

Контакты: +7 (342) 219-86-03, к.210

Заявления направлять по электронной почте: <a

Содержание учебных сессий

Fonte/Source: https://pstu.ru/news/2020/06/02/10594/